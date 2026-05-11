Blocco treni Caserta-Foggia | stop ai servizi per i lavori Alta Velocità

Da oggi i treni sulla tratta Caserta-Foggia sono sospesi a causa di lavori per l’alta velocità. La chiusura riguarda le linee ferroviarie, con ripercussioni sui tempi di viaggio tra Napoli e Bari, che potrebbero variare al termine dei lavori. Sono previsti nuovi collegamenti per i pendolari di Acerra e Afragola, in attesa di ulteriori dettagli sul programma di riattivazione.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di viaggio Napoli-Bari una volta finiti i lavori?. Quali nuovi collegamenti saranno attivati per i pendolari di Acerra e Afragola?. Perché sono necessari venti giorni di stop totale tra Caserta e Foggia?. Quanto influirà la rimozione dei passaggi a livello sulla viabilità locale?.? In Breve Investimento di 1,1 miliardi di euro per il potenziamento della tratta Napoli-Cancello.. 400 tecnici lavoreranno quotidianamente per completare l'intera opera entro il 2029.. Nuove fermate a Casalnuovo, Afragola e Acerra integreranno la rete con la Circumvesuviana.. Tempi Napoli-Bari scenderanno a 2 ore grazie ai 55 chilometri di nuova linea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco treni Caserta-Foggia: stop ai servizi per i lavori Alta Velocità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alta velocità, lavori sulla Napoli-Bari: stop ai treni tra Foggia e Caserta dal 10 giugnoRete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale propedeutici al completamento del... Alta velocità sospesa per lavori: stop ai treni per l’attivazione del sistema ErtmsStop temporaneo alla circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per consentire l’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic... Argomenti più discussi: Uomo ucciso da un treno sulla Caserta-Foggia, linea bloccata per sette ore. L'odissea di 400 passeggeri ad Ariano Irpino; Dramma sulla linea Caserta-Foggia, uomo investito e ucciso sui binari; Tragedia sulla linea Caserta-Foggia | uomo investito da un treno. Lavori Rfi sulla Bari-Napoli, dal 10 al 30 giugno stop alla linea Caserta-FoggiaPreviste modifiche al programma per i treni regionali e a lunga percorrenza per gli interventi di potenziamento propedeutici al completamento del lotto Napoli-Cancello ... rainews.it