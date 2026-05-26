A Fornaci è iniziato il conto alla rovescia per due date che solitamente sono sinonimo di festa istituzionale e commerciale a Fornaci: la Festa del 1 e 2 giugno organizzata dal CIPAF Centro commerciale Naturale di Fornaci di Barga in collaborazione con Comune di Barga e Associazioni del Territorio e con il patrocinio della Camera di Commercio e Regione Toscana che celebra senza dubbio la ricorrenza della repubblica, ma anche il compleanno del centro commerciale naturale di Fornaci. Il programma è stato reso noto nei giorni scorsi: si parte nel pomeriggio di lunedì 1° giugno nella zona del Campetto rosso - Parco Felice Menichini con la presenza del Local Street Food – "La Sagra delle Sagre" in cui le associazioni e le realtà del territorio propongono le loro specialità: Fornaci 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giugno a ritmo di Festa ”Sagra delle Sagre“ e ’Fornaci senza frontiere’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sagra delle Sagre, c'è la svolta: chi gestirà l'evento in Valsassina per i prossimi tre anniLa Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ha annunciato ufficialmente che, a partire dal prossimo anno e per i successivi tre,...

Dieci studenti delle scuole superiori a lezione di protezione civile con i volontari senza frontiere [FOTO]Dieci studenti delle scuole superiori hanno partecipato a una sessione di formazione sulla protezione civile organizzata dai volontari senza...

Temi più discussi: Giugno a ritmo di Festa Sagra delle Sagre e ’Fornaci senza frontiere’; I favolosi anni 70, ritmo ed energia; Riccione Music City 2026 al via: il 1° giugno arrivano i big della musica italiana con Serena Brancale, Francesca Michielin, Levante, Le Vibrazioni, Eddie Brock e le Bambole di Pezza; Marradi: il 6 giugno torna la Festa del Volontariato tra sapori, danza e teatro.

Giugno a ritmo di Festa Sagra delle Sagre e ’Fornaci senza frontiere’Tutto pronto per gli appuntamenti in programma il prossimo 1 e 2 giugno organizzati dal Centro commerciale Naturale in collaborazione con il Comune . lanazione.it

Itinerario di 12 notti (fine giugno/inizio luglio): Tokyo, Alpi giapponesi, Kyoto, Osaka. Che ne pensate? reddit

24/5/26. Foglietto parrocchiale odierno della CCS della Madonna della Navicella e S.Michele di Brondolo-Chioggia e delle parrocchie di S.Pietro e Dolfina di Cavarzere x.com

Salomon Gravel Vibe Tour: correre a ritmo di musicaSalomon porta il gravel running nelle città italiane con il nuovo Gravel Vibe Tour, un format che unisce corsa urbana, musica e community, trasformando il running in un’esperienza condivisa nella qual ... sportmediaset.mediaset.it