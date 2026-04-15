Sagra delle Sagre c' è la svolta | chi gestirà l' evento in Valsassina per i prossimi tre anni

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ha annunciato ufficialmente che, a partire dal prossimo anno e per i successivi tre, la gestione della Sagra delle Sagre sarà affidata alla società Pk Events S. La decisione è stata resa nota attraverso una determinazione firmata dal responsabile dell'Unità Operativa, Giuseppe Monti, e pubblicata il 14 aprile.

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ha pubblicato ieri, 14 aprile, la determinazione firmata dal responsabile dell'Unità Operativa Giuseppe Monti: la gestione della Sagra delle Sagre passa per il prossimo triennio alla Pk Events S.r.l.s. di Galbiate, con sede in via.🔗 Leggi su Leccotoday.it La Sagra delle Sagre "non si tocca": Zamperini rassicura la ValsassinaIl consigliere regionale di Fratelli d'Italia: "Un patrimonio di 60 anni che la Regione Lombardia non può abbandonare: la manifestazione si farà e...