Un terreno di Giugliano è stato sequestrato dopo il ritrovamento di un cimitero di auto cannibalizzate. Sul sito sono stati trovati numerosi veicoli smantellati, alcuni privi di parti e lasciati abbandonati. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare eventuali violazioni ambientali e smaltimento illecito di rifiuti. Le attività di controllo nella zona, nota come “Terra dei Fuochi”, continuano senza sosta per contrastare l’inquinamento.

Proseguono senza sosta le attività di controllo e contrasto all’inquinamento ambientale nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nell’ambito delle operazioni coordinate dalla Prefettura di Napoli e dall’Incaricato per la Terra dei Fuochi, la Polizia Municipale di Giugliano, insieme all’Esercito Italiano, ha scoperto e sequestrato un terreno agricolo trasformato in un vero e proprio cimitero di veicoli cannibalizzati. L’operazione è stata eseguita nel corso di un’attività di secondo livello svolta da due equipaggi impegnati nei controlli ambientali sul territorio. In via Pisacane gli agenti hanno individuato un’area agricola di circa 600 metri quadrati utilizzata come deposito illecito di auto abbandonate e smontate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, scoperto cimitero di auto: sequestrato terreno con veicoli cannibalizzati

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