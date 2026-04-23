Scoperto sistema di intestazioni d’auto fittizie Indagato un 56enne con 148 veicoli fantasma

Nel corso di un'operazione condotta dagli agenti di Specchia, è stato scoperto un sistema illecito che permetteva di intestare veicoli in modo fittizio. Un uomo di 56 anni è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre sono stati sequestrati 148 veicoli con documenti falsi o contraffatti. L’indagine ha portato alla luce un’attività che coinvolgeva numerosi mezzi di trasporto immatricolati in modo fraudolento.

SPECCHIA – Un’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dagli agenti di Specchia: smantellato un sistema illecito finalizzato all'intestazione fittizia di veicoli. Al centro dell'inchiesta, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Lecce, figura un uomo di 56 anni.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Salerno, lotta alle intestazioni fittizie: 17 multe e veicoli a rischio cancellazione dal PRATempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, nell’ambito dei servizi istituzionali di controllo del territorio, sta... Salerno, sicurezza stradale: controlli dei Carabinieri e sanzioni per intestazioni fittizieProseguono i controlli dei Carabinieri a Salerno nell’ambito della campagna di vigilanza per il rispetto delle norme del Codice della Strada e per... Tutti gli aggiornamenti Scoperto sistema di intestazioni d’auto fittizie. Indagato un 56enne con 148 veicoli fantasmaUn’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dagli agenti di Specchia. Al centro dell'inchiesta figura un uomo residente a Ravenna, ora accusato di aver orchestrato un imponente parco auto ... lecceprima.it 'Ndrangheta vibonese, intestazioni fittizie e affari illeciti: ecco il sistema occulto del clan (NOMI)Intercettazioni, prestanomi e gestione occulta dei beni. L'operazione Jerakarni fa emergere una cosca che mantiene una continuità ... zoom24.it