Furti di auto | i carabinieri trovano altri veicoli cannibalizzati Targhe gettate in un pozzo

Nella mattinata di lunedì 9 marzo, i carabinieri di Brindisi hanno scoperto in contrada Formica un deposito di pezzi di auto cannibalizzate e veicoli rubati. Durante le operazioni, sono state trovate targhe gettate in un pozzo. La zona si trova tra Brindisi e San Vito dei Normanni, dove sono stati individuati diversi veicoli smontati e parti di automobili abbandonate.

Il ritrovamento risale alla mattinata di oggi, lunedì 9 marzo. Si tratta di vetture di grossa cilindrata. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco BRINDISI - Nuovi ritrovamenti di veicoli rubati e cannibalizzati nelle campagne del Brindisino. Nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, in contrada Formica, tra Brindisi e San Vito Dei Normanni, i carabinieri hanno rinvenuto un nuovo “cimitero” di pezzi di auto. Questa volta si è anche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero delle targhe, gettate nel pozzo di un casolare abbandonato. I veicoli sono un'Alfa Giulia, quattro Range Rover, una Jeep Renegade, una Mercedes e una Volvo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Furti di auto: trovato cimitero di veicoli rubati e cannibalizzatiNel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, in una zona rurale del quartiere Sant'Elia la polizia ha trovato una decina di auto rubate BRINDISI -...

Rubavano veicoli e targhe da utilizzare per compiere furti nel territorio, colti sul fatto e arrestati tre uominiI militari, da tempo sulle loro tracce, li hanno sorpresi nella notte mentre si erano impossessati di un furgone prelevato dal parcheggio interno di...

Aggiornamenti e notizie su Furti di auto i carabinieri trovano...

Temi più discussi: Non solo cacciaviti, il sistema di una coppia di ladri per svaligiare le auto a Roma; Furti di auto: trovata Fiat Punto carbonizzata. Era stata rubata nei pressi dell'aeroporto; Auto nel mirino dei balordi, decine di furti e finestrini rotti: i foggiani chiedono di far luce sui raid - FoggiaToday; Furti di marmitte alle auto nel parcheggio dell'ospedale: Almeno 3 casi, servono telecamere.

Gussago, torna l’allarme furti nella zona del cimitero di Ronco: spaccati i finestrini delle auto in sostaNuovo allarme furti nella frazione di Ronco (Gussago), dove nel pomeriggio di domenica alcuni automobilisti hanno denunciato furti ai danni delle auto ... bsnews.it

Furti in casa, il Molise tra le regioni più sicure d’Italia ma tra i cittadini cresce la pauraIl rapporto Censis–Verisure conta 533 furti in abitazione nel 2024 e un calo del 23% nel primo semestre 2025. La regione è tra le meno colpite in Italia e sale al 6° posto nell’indice di sicurezza dom ... primonumero.it

I carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro arresti a carico di altrettanti presunti componenti di un’organizzazione dedita a furti di rame, metalli vari e ricettazione nel Sud Salento. Il carcere è stato disposto per Salvatore Vitali, 48enne di - facebook.com facebook

Casarano, smantellata la banda dei furti di rame: in 4 finiscono agli arresti I NOMI x.com