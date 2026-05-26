Centinaia di persone si sono radunate in piazza Annunziata per assistere al volo dell’angelo di una bambina. La piccola, calata dal quinto piano di un palazzo storico, ha attraversato la piazza intonando un canto. Arrivata davanti al simulacro, ha recitato una poesia dedicata alla Vergine, davanti a una folla di fedeli presente.

Emozione e fede in piazza Annunziata per il volo dell’angelo di Giulia. La piccola, calata dal quinto piano dello storico palazzo, ha attraversato la piazza intanando il celebre canto e una volta al cospetto del simulacro ha recitato la poesia alla Vergine davanti a centinaia di fedeli. La chiusura dell’ultimo volo dell’angelo del lunedì è stata poi accompagnata dal suono delle campane del Santuario dell’Annunziata e dall’esplosione dei coriandoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, in centinaia in piazza per il volo dell’angelo della piccola Giulia

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