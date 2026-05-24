Volo dell' Angelo a Giugliano | tornano le polemiche ma c' è chi lo difende|VIDEO
Durante la festa patronale a Giugliano, una bambina è stata sospesa nel vuoto legata a un cavo di acciaio nel tradizionale Volo dell’Angelo. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, suscitando polemiche e proteste. Alcuni hanno criticato l’evento per i rischi, mentre altri hanno difeso la tradizione. La polizia ha avviato verifiche sulla sicurezza dell’operazione.
Una bambina sospesa nel vuoto e legata a un solido cavo di acciaio, durante la festa patronale della Madonna della Pace, che attraversa la piazza di Giugliano in Campania. Il rituale del volo dell'angelo eseguito quattro volte all'anno rilanciato sui social sta destando polemiche. Il deputato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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