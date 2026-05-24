Volo dell' Angelo a Giugliano | tornano le polemiche ma c' è chi lo difende|VIDEO

Notizia in breve

Durante la festa patronale a Giugliano, una bambina è stata sospesa nel vuoto legata a un cavo di acciaio nel tradizionale Volo dell’Angelo. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, suscitando polemiche e proteste. Alcuni hanno criticato l’evento per i rischi, mentre altri hanno difeso la tradizione. La polizia ha avviato verifiche sulla sicurezza dell’operazione.