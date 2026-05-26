Il coordinatore regionale di Noi di Centro ha dichiarato che il partito sarà protagonista della nuova fase amministrativa. La sua dichiarazione arriva in seguito alle elezioni comunali ad Avellino, che si sono concluse con la vittoria di un candidato sindaco. La notizia è stata comunicata attraverso un breve commento, senza ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione o sui piani futuri del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti Il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, commenta l’esito delle elezioni amministrative ad Avellino che hanno portato all’elezione di Nello Pizza a sindaco del capoluogo irpino. Un risultato che, secondo Giuditta, conferma la centralità del progetto politico moderato e il ruolo determinante svolto da Noi di Centro nella costruzione della coalizione vincente. “Oggi è un giorno importante per Noi di Centro: tiriamo le somme di una campagna elettorale che ci ha visti impegnati da protagonisti. L’elezione di Nello Pizza a sindaco della Città di Avellino rappresenta la vittoria del Campo Largo, alla cui costruzione abbiamo contribuito in maniera determinante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giuditta: “Noi di Centro protagonista della nuova stagione amministrativa”

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