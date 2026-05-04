Tempo di lettura: 2 minuti “Le parole di Pasquale Giuditta, a poco più di 24 ore dal suo comunicato, descrivono un modo di fare politica che non ci appartiene affatto. Mi dispiace dover ripetere concetti che dovrebbero essere già chiari, ma vedo che ogni giorno si cerca di spostare l’attenzione su altro, arrivando addirittura a inventare e titolare trame incredibili e macchinose, pur di screditare il Partito Democratico e chi ne è parte fondante, nel Sannio e non solo”. Così in una nota Rosa Razzano, segretaria cittadina del Partito Democratico. “Come Segretaria cittadina, voglio essere netta: noi a Benevento non siamo alleati di “Noi di Centro”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Razzano a Giuditta: “Mai alleati di Noi di Centro. Il caso Santamaria va chiarito, basta reazioni nervose”

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