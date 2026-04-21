In vista delle prossime elezioni comunali a Calvi, tra i candidati al Consiglio comunale figura Antonella Carpentiero, quasi 35 anni, laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e abilitata alla professione forense. La candidata si affianca a Carpentiero, sostenuta da una lista in cui ci sono anche altri candidati con diversi background professionali. Tra i nomi in campo c’è anche un altro candidato, Errico, con cui Carpentiero si propone di avviare una nuova stagione amministrativa.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni comunali, tra i candidati al Consiglio comunale di Calvi c’è anche Antonella Carpentiero, quasi 35 anni, laureata in Giurisprudenza presso l ’Università Federico II di Napoli e abilitata alla professione forense. Da sempre legata al territorio e presente nella vita della comunità, Carpentiero ha scelto di candidarsi al fianco di Domenico Errico, condividendone metodo e visione amministrativa. “ Sono da sempre vicina al nostro paese e impegnata al servizio di una comunità che amo profondamente. Ho deciso di mettermi in gioco perché credo che oggi ci sia bisogno di persone disponibili, competenti e pronte ad ascoltare”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali a Calvi, Carpentiero in campo con Errico: “Serve una nuova stagione amministrativa”

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