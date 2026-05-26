Giudici di Pace di Afragola e Marano trasferiti ad Aversa | allarme sull’organico degli uffici

I giudici di Pace di Afragola e Marano sono stati trasferiti alla sede di Aversa. La decisione ha causato preoccupazioni riguardo all’organico degli uffici giudiziari nelle zone di origine. La sede di Aversa si sta preparando a diventare il principale punto di riferimento giudiziario per un’ampia area che copre le province di Napoli e Caserta. La riorganizzazione interessa principalmente il personale e le strutture degli uffici coinvolti.

La sede del Giudice di Pace di Aversa si prepara a diventare il principale punto di riferimento giudiziario per un vastissimo territorio tra le province di Napoli e Caserta. Si è svolta ieri mattina al Tribunale di Napoli una riunione operativa dedicata alla riorganizzazione e al trasferimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Io ho scritto : Rilassati e mettiti il cuore in pace,tanto i giudici giudicheranno il reato non il colore della pelle di chi l'ha commesso. Si chiama LEGGE e tu Staremo a vedere, Ma dei giudice che cantano bella ciao in fido davvero poco .. Che c'entra BELLA CIA x.com

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