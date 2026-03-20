Marano incendio agli uffici del Giudice di Pace | arrestato 32enne di Giugliano

Un uomo di 32 anni di Giugliano in Campania è stato arrestato dopo aver dato fuoco agli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli. L’incendio ha causato danni ai locali e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità hanno proceduto con l’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle forze dell’ordine.

Un uomo di 32 anni, residente a Giugliano in Campania, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio ai locali che ospitano gli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. I fatti risalgono alla notte del 24 febbraio scorso, quando un incendio si sviluppò all’interno della struttura giudiziaria. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evitò conseguenze ben più gravi, che avrebbero potuto avere effetti devastanti sull’edificio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, incendio agli uffici del Giudice di Pace: arrestato 32enne di Giugliano Articoli correlati A fuoco gli uffici del giudice di Pace di Marano: era già sotto sequestroQuesta notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti negli uffici dell’ex Giudice di Pace per un incendio. Marano, la Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace: sono sporchi, c’è pericolo per la saluteSequestrati dalla Guardia di Finanza gli uffici del Giudice di Pace di Marano: carenze igieniche, assenza di autorizzazioni, pericolo per la salute. Tutti gli aggiornamenti su Marano incendio agli uffici del Giudice... Argomenti discussi: Marano, intervista esclusiva (video) al prefetto Vincenzo Cardellicchio: sicurezza, strade, cimitero, rottamazione, rifiuti e beni confiscati. Marano, arrestato l’uomo che incendiò gli uffici del Giudice di paceÈ stato arrestato a Marano l’uomo ritenuto responsabile dell’incendio che, nei giorni scorsi, ha colpito gli uffici dell’ex ... msn.com Marano, incendio doloso nell’ex ufficio del Giudice di Pace sotto sequestroNotte di fuoco a Marano: ignoti hanno incendiato una stanza dell’ex ufficio del Giudice di Pace, già sequestrato mesi fa dalla Procura Napoli Nord e successivamente soppresso dal Ministero della ... ilmattino.it