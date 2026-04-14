La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento di 1,5 milioni di euro destinato ai Comuni con uffici del giudice di pace. La cifra riguarda il finanziamento per l’anno 2026, con l’obiettivo di sostenere le risorse regionali dedicate alla giustizia di prossimità. Questa misura mira a fornire supporto economico ai Comuni in cui sono presenti gli uffici giudiziari di prossimità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Risorse regionali per la giustizia di prossimità. La Regione Siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro a sostegno degli uffici del giudice di pace, destinati ai Comuni che ospitano queste strutture per l’anno 2026. Il provvedimento, formalizzato con decreto dell’Assessorato alle Autonomie locali, rientra nelle misure previste dalla legge regionale n. 12026 e punta a rafforzare la presenza della giustizia sul territorio. I criteri di distribuzione dei fondi. Le risorse sono state ripartite secondo un sistema misto: il 70% assegnato in quota fissa a tutti i Comuni beneficiari, il restante 30% distribuito in base alla popolazione residente.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, fondi ai giudici di pace: 1,5 milioni per i Comuni sede degli uffici

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