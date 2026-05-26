Giù da Giuda il traditore più famoso della storia | teatro dei Giats a Varmo

A Varmo, giovedì 28, alle 20.45, al Campo Sportivo, l'associazione teatrale I Giats, presenterà lo spettacolo Giù da Giuda, il traditore più famoso della storia. Scritto da Matteo Di Betta e diretto da Federico Scridel, esplora in modo ironico e moderno la storia di Giuda Iscariota. Ma era. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Giuda Iscariota: Il Traditore Più Famoso della Storia

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