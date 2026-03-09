Noi Giuda al Teatro Duse | Massimo Ghini riflette su uno dei personaggi più ambigui della Storia

Da martedì 10 a venerdì 13 marzo, al Teatro Duse, l’attore Massimo Ghini presenta “Noi Giuda”, uno spettacolo che approfondisce la figura di uno dei personaggi più discussi della Storia. La performance si concentra sulla rappresentazione di Giuda Iscariota, offrendo una lettura che invita a riflettere sulla sua complessità. Lo spettacolo vede Ghini impegnato in un monologo che esplora il personaggio in modo diretto e coinvolgente.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Da martedì 10 a venerdì 13 marzo, al Teatro Duse, Massimo Ghini con “Noi Giuda” riflette su uno dei personaggi più ambigui della Storia. L’autore e regista Angelo Longoni, tra le firme più importanti della drammaturgia italiana, affronta di petto la vicenda che lega indissolubilmente Giuda a Gesù. Avvalendosi della straordinaria presenza scenica di un elegante e intenso Massimo Ghini, con questo Noi Giuda Longoni si interroga e ci interroga su questioni cruciali: «Si può eseguire la volontà divina e al contempo essere colpevoli? Possiamo davvero considerare Giuda come siamo abituati a fare da secoli? Ora Giuda, stanco della reputazione di cui soffre da due millenni, ritorna tra noi per dire la sua». 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Massimo Ghini in scena all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare con "Noi Giuda"Le musiche originali sono state composte da Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, l’aiuto regia è di Lorenzo Rossi, i video sono stati...

Al teatro Alaleona oggi in scena ‘Il Vedovo’ con Massimo GhiniProsegue con un’altra esclusiva regionale la stagione del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che oggi porterà in scena ‘Il Vedovo’, portato...

Altri aggiornamenti su Noi Giuda

Discussioni sull' argomento Massimo Ghini in Noi Giuda al Politeama di Tolentino; Massimo Ghini in scena all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare con Noi Giuda; In anteprima il trailer de Il Vangelo di Giuda, dal 2 aprile in sala; Intervista volante a Tinti e Rapone a Sanremo: Il prossimo ospite a Tintoria? Valentino Rossi. Il nostro sogno? Invitare Daniele Luttazzi. Gesù Cristo andrebbe da Gazzoli, da noi verrebbe Giuda.

Noi Giuda al Teatro Duse: Massimo Ghini riflette su uno dei personaggi più ambigui della StoriaDa martedì 10 a venerdì 13 marzo, al Teatro Duse, Massimo Ghini con Noi Giuda riflette su uno dei personaggi più ambigui della Storia. L’autore e regista Angelo Longoni, tra le firme più importanti ... genovatoday.it

Massimo Ghini in "Noi Giuda" al Politeama di Tolentino https://www.marchenews24.it/massimo-ghini-noi-giuda-politeama-tolentino-133763.html - facebook.com facebook