Il preside ha affermato che le gite scolastiche nelle moschee rientrano nell’autonomia scolastica e sono conformi alle linee guida della religione cattolica, sottolineando che non si tratta di proselitismo. Ha inoltre criticato le polemiche, definendole offensive, e ha precisato che l’obiettivo è promuovere la conoscenza di diverse fedi come parte dell’insegnamento.

Ancona, 26 maggio 2026 – “Rientra nell’autonomia scolastica e anche nelle linee guida della religione cattolica la scoperta di altri credi, compreso l’Islam. Non c’era nessuna volontà di fare proselitismo o indottrinare gli studenti. Quanto affermato dalle due esponenti della Lega hanno offeso le insegnanti che a questo progetto di integrazione lavorano da anni. La scuola invita le due politiche a farci visita e a vedere da vicino cosa facciamo. Le aspettiamo. Non voglio pensare che sia stata usata la scuola per fare propaganda politica”. Gite scolastiche in moschea, il video del preside (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Andrea Sallese,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gite scolastiche nelle moschee, la difesa del preside: “Nessun proselitismo, polemiche offensive” / Video

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