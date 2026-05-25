gite scolastiche in moschea il video del preside

Notizia in breve

Un dirigente scolastico di Ancona ha spiegato che le gite in moschea sono state organizzate con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza educativa sulla cultura e le religioni diverse. Il video diffuso mostra il preside che illustra le motivazioni dietro le uscite, sottolineando che si tratta di visite didattiche e non di attività religiose. La scuola ha precisato che le visite sono state pianificate nel rispetto delle normative e in collaborazione con le comunità locali.