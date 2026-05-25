Gite scolastiche in moschea il video del preside
Un dirigente scolastico di Ancona ha spiegato che le gite in moschea sono state organizzate con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza educativa sulla cultura e le religioni diverse. Il video diffuso mostra il preside che illustra le motivazioni dietro le uscite, sottolineando che si tratta di visite didattiche e non di attività religiose. La scuola ha precisato che le visite sono state pianificate nel rispetto delle normative e in collaborazione con le comunità locali.
Andrea Sallese, dirigente dell'Ic Grazie-Tavernelle di Ancona spiega l'intento delle uscite didattiche e risponde alle polemiche sollevate in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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...lo scopo....obbligate al velo?....non era una scelta..? Cristiane velate ???Palermo, gita scolastica in moschea: studentesse velate x.com
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