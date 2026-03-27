Le gite scolastiche sono spesso al centro di critiche per il loro impatto sul normale svolgimento delle attività quotidiane e sulla percezione della cultura. Molti considerano questa tradizione come un residuo di un passato autoritario, che si ripropone ancora oggi. La presenza dei pullman pieni di studenti si ripete regolarmente, creando situazioni che vengono percepite come disturbanti o invasive.

Le gite scolastiche, altra eredità fascista da cui è impossibile liberarsi. Penso che fino alla fine dei miei giorni subirò le carriere unificate dei magistrati, l’ordine dei giornalisti, i pullman degli studenti. Questi ultimi, fastidio di primavera, non disturbano soltanto le mie soste all’autogrill. Disturbano i genitori, che devono pagare vitto, alloggio e trasporto. Disturbano, mi pare, i professori, affaticati a governare branchi di selvaggi. Disturbano soprattutto la vera cultura, fatta di libri e non di scampagnate. Al tempo del fascismo, che non inventò le gite ma le fece diventare fenomeno di massa, viaggiavano in pochi e l’escursione collettiva era forse un’esperienza utile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le gite scolastiche disturbano tutti e tutto, soprattutto la vera cultura

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