Il ciclista danese ha vinto anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia, corsa interamente in Svizzera da Bellinzona a Carì. Dopo aver attaccato in salita, ha tagliato il traguardo in solitaria, rafforzando la leadership in classifica generale. Questa è la quarta vittoria di tappa per lui in questa edizione del Giro.

Jonas Vingegaard continua a dominare il Giro d’Italia. Il campione danese ha conquistato anche la sedicesima tappa, tutta in territorio svizzero, da Bellinzona a Carì, imponendosi in solitaria dopo un nuovo show in salita e consolidando la maglia rosa. Sull’ascesa finale di 11 chilometri con pendenze medie dell’8%, il leader della classifica generale ha attaccato a sei chilometri dal traguardo, staccando tutti gli avversari e arrivando da solo a braccia alzate. Per Vingegaard si tratta della quarta vittoria in questa edizione del Giro, un bottino che lo avvicina alle sei tappe conquistate da Tadej Pogacar nell’edizione 2024. Alle sue spalle si è piazzato l’austriaco Felix Gall della Decathlon, arrivato con un minuto e diciotto secondi di ritardo e capace di battere in volata Jai Hindley. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Vingegaard domina anche in Svizzera: 4ª vittoria per il danese

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