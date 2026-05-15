Durante la prima tappa del Giro d’Italia 2026, il corridore ha conquistato il traguardo in prima posizione sul Blockhaus. La gara ha visto una fuga individuale e un sorpasso deciso negli ultimi chilometri. La vittoria è arrivata dopo una fuga lunga e una fase finale di salita impegnativa. La cronaca della tappa ha mostrato uno sprint finale tra alcuni dei favoriti, con il vincitore che ha tagliato il traguardo con un vantaggio considerevole sugli avversari.

La prima tappa da bollino rosso del Giro d’Italia 2026 lancia un segnale chiaro: Jonas Vingegaard è pronto a prendersi la corsa. Il danese della Visma-Lease a Bike conquista la vittoria in solitaria sul Blockhaus, al termine di 244 chilometri durissimi. L’attacco decisivo Vingegaard ha sferrato l’attacco poco dopo metà dei 12 chilometri della salita finale. Giulio Pellizzari ha provato a resistere, ma ha perso progressivamente terreno chiudendo quarto a un minuto. Meglio ha fatto l’austriaco Felix Gall, secondo a soli 13 secondi. Nonostante la giornata impegnativa, mantiene la maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio, che guida la generale con 3’17” su Vingegaard e 3’34” su Gall. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giro d’Italia, Vingegaard domina il Blockhaus: vittoria e segnale al gruppo

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Giro d’Italia: JONAS VINGEGAARD DOMINA SUL BLOCKHAUS, PELLIZZARI STRONCATO

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