Giro d' Italia Vingegaard domina a Pila e si prende la maglia rosa

Da liberoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vingegaard ha vinto la tappa più lunga del Giro d’Italia 2026, attraversando 133 chilometri tra salite e discese, arrivando primo a Pila. La corsa si è conclusa con una salita impegnativa, lasciando pochi spazi di recupero. Con questa vittoria, il ciclista danese ha conquistato anche la maglia rosa, che fino a quel momento era indossata da un altro corridore. La gara si è svolta senza incidenti significativi.

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Terza vittoria di tappa al Giro d’Italia 2026 per Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta-Pila – 133 chilometri fra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare – strappando la maglia rosa a Eulalio. Seconda posizione per Felix Gall, davanti a Hindley e a Piganzoli. Quinto posto per Pellizzari. Eulálio resta maglia bianca Conad. Il portoghese precede nella classifica della maglia bianca Pellizzari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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