Giro d’Italia tappa 17 | percorso favoriti e orari tv

Da sport.quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tappa 17 del Giro d’Italia si svolge il 26 maggio 2026, con un percorso che comprende salite e discese impegnative. Tra i favoriti, si segnalano il corridore danese e un altro atleta in evidenza. La cronaca della giornata si concentra sulla crisi del ciclista italiano, con un momento di difficoltà, e sulla conferma delle prestazioni dell’altro corridore. La copertura televisiva è prevista in diretta, con orari specifici per le fasi principali della tappa.

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Carì, 26 maggio 2026 – Il giorno della crisi più acuta di Giulio Pellizzari e quello della conferma di Jonas Vingegaard. Il danese ha consolidato la sua leadership nella sedicesima tappa, mentre lo scalatore della Bora è crollato sulle prime rampe della salita verso Carì. Vingegaard ha in mano il Giro senza se e senza ma, dopo l’ennesima vittoria in solitaria, stavolta in territorio svizzero. Prima Kuss, poi Piganzoli per fare selezione, infine lo scatto del danese ai meno sei dal traguardo a staccare tutti. Dietro di lui ci ha provato Felix Gall, ma ha dovuto ben presto arrendersi, così Jonas ha guadagnato oltre un minuto sul gruppetto composto dall’austriaco, da Hindley, Arensman e Gee. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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