Giro d’Italia 2026 tappa 6 | percorso favoriti e orari tv

Il Giro d’Italia 2026 ha visto un nuovo cambio di maglia rosa durante la sesta tappa, che si è svolta il 13 maggio. La corsa, partita da Potenza, ha attraversato diverse località prima di arrivare all’arrivo. Sono stati stabiliti orari precisi per la trasmissione in tv e sono stati indicati i principali favoriti per la vittoria finale. Il percorso e i dettagli della tappa sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Potenza, 13 maggio 2026 – È cambiata ancora la maglia rosa al Giro d’Italia 2026. La tappa di Potenza, sotto una pioggia torrenziale, ha visto l’arrivo della fuga a due con protagonisti Arrieta ed Eulalio, con cadute reciproche, ma alla fine lo spagnolo della Uae ha vinto a braccia alzate mentre il portoghese della Bahrain ha sfilato la maglia rosa a Giulio Ciccone, giunto col gruppo dei big a oltre 7 minuti. Le squadre, visto il clima, hanno preferito dare corda alla fuga ed evitare rischi. Per la classifica generale si attenderà dunque il Blockhaus nella giornata di venerdì, con il primo vero arrivo in salita della corsa rosa, mentre la sesta tappa vedrà presumibilmente un arrivo in volata a Napoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026 tappa 6: percorso, favoriti e orari tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026 tappa 5: percorso, favoriti e orari tvCosenza, 12 maggio 2026 – Doveva essere una tappa tranquilla la quarta del Giro 2026, forse per velocisti, invece il ritmo fatto dalla Movistar sul... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d’Italia 2026: le tappe decisive, i favoriti e dove vederlo in tv. Giro d’Italia 2026, Egan Bernal non si spiega quanto successo ieri: È stata una sorpresa anche per me… x.com GCN Italia (@gcnitalia) threads Giro d'Italia 2026, Arrieta vince la 5^ tappa, Eulalio è la nuova maglia rosaIl Giro d'Italia 2026 prosegue oggi con la quinta tappa, da Praia a Mare a Potenza. Il percorso, lungo 203 chilometri e con un dislivello di 4.100 metri, porta i ciclisti dalla Calabria alla Basilicat ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio stravolge tutto! Favoriti ad oltre 6 minuti, risalgono Scaroni e Raccagni NovieroUna pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l'esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza media, ... oasport.it