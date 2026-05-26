La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì, lungo le Alpi svizzere. La frazione è l’ultima della terza settimana e si svolge interamente in Svizzera. La tappa è considerata decisiva e si prevede una battaglia tra i ciclisti sui terreni montuosi. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva, e gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati.

Inizia la terza e decisiva settimana del Giro d’Italia 2026. Dopo l’ultimo giorno di riposo scatta la sedicesima tappa della Corsa Rosa, interamente in terra svizzera, da Bellinzona a Carì. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. In terra rossocrociata tappa brevissima ma molto intensa, con 2928 metri di dislivello. Prima parte di gara che vede un circuito da ripetere due volte con le ascese di Torre (4,7 chilometri al 5,6%) e Leontica (3km all’8,3%). Discesa, falsopiano e salita finale verso Carì: 11,6 chilometri all’8% con diversi tratti a doppie cifre. FAVORITI. L’attesa è tutta ovviamente per la Maglia Rosa Jonas Vingegaard che non sente la catena ed ha una squadra devastante come la Visma che può fare la differenza dal primo all’ultimo chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Bellinzona-Carì: orari, percorso, tv. Sarà battaglia sulle Alpi svizzere

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Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

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