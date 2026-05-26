Giro d' Italia sedicesima tappa | Jonas Vingegaard è inarrestabile Gli highlights

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2026, l'atleta ha attaccato con forza a 6,6 chilometri dall'arrivo, riuscendo a staccare gli avversari e a conquistare la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione. La fuga decisiva si è verificata negli ultimi momenti della corsa, portando alla vittoria finale. Nessun altro corridore è riuscito a raggiungerlo prima del traguardo.

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Attacco favoloso a 6,6km dal traguardo per Jonas Vingegaard che vince la quarta vittoria di tappa in questo Giro d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giro d'Italia, sedicesima tappa: Jonas Vingegaard è inarrestabile. Gli highlights
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