Giro d' Italia sedicesima tappa | Jonas Vingegaard è inarrestabile Gli highlights

Notizia in breve

Durante la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2026, l'atleta ha attaccato con forza a 6,6 chilometri dall'arrivo, riuscendo a staccare gli avversari e a conquistare la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione. La fuga decisiva si è verificata negli ultimi momenti della corsa, portando alla vittoria finale. Nessun altro corridore è riuscito a raggiungerlo prima del traguardo.