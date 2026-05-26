Giro d’Italia oggi tappa 16 | orario percorso e dove vederla

Notizia in breve

Il Giro d'Italia riprende oggi con la tappa 16, dopo la giornata di riposo. La frazione si svolge martedì 26 maggio e rappresenta la penultima prima del finale. La corsa attraversa vari tratti, con orari e percorso disponibili sui canali ufficiali. La tappa può essere seguita in diretta su piattaforme di streaming e in alcuni canali televisivi. La partenza e l’arrivo sono stati comunicati dagli organizzatori, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici.