Giro d’Italia oggi tappa 16 | orario percorso e dove vederla
Il Giro d'Italia riprende oggi con la tappa 16, dopo la giornata di riposo. La frazione si svolge martedì 26 maggio e rappresenta la penultima prima del finale. La corsa attraversa vari tratti, con orari e percorso disponibili sui canali ufficiali. La tappa può essere seguita in diretta su piattaforme di streaming e in alcuni canali televisivi. La partenza e l’arrivo sono stati comunicati dagli organizzatori, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici.
(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la tappa 16. Oggi, martedì 26 maggio, tocca alla sedicesima frazione della Corsa Rosa, che arriva dopo l'ultima giornata di riposo del gruppo prima del gran finale. Si riparte da Bellinzona, in Svizzera, per arrivare a Carì dopo 116 chilometri. In maglia rosa c'è il danese Jonas Vingegaard,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Giro dItalia 2026-Stage 10 Viareggio, various vantage points.
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