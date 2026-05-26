Giro d'Italia LIVE oggi la 16° tappa Bellinzona-Carì | si parte alle 13 | 45 il percorso è di 113 km

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 16ª tappa del Giro d'Italia parte alle 13:45 da Bellinzona e si conclude a Carì, dopo 113 chilometri. La corsa attraversa un percorso montano, con il traguardo previsto tra le 17 e le 17:30. La gara è trasmessa in diretta, con i ciclisti che affrontano salite e discese lungo il tracciato. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con arrivo nel tardo pomeriggio.

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In diretta il Giro d'Italia, oggi la 16° tappa da Bellinzona a Carì: si parte alle ore 13:45, arrivo previsto tra le 17 e le 17:30. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giro Express - Stage 16: Bellinzona- -Cari | Giro d'Italia 2026

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