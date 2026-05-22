Giro d'Italia LIVE oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania | si parte alle 13 | 00 il percorso è di 189 km

Oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d’Italia, con partenza da Alessandria alle 13:00 e arrivo a Verbania. La distanza totale del percorso è di 189 chilometri. La partenza ufficiale è prevista alle 12:40, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17:00. La tappa attraversa diverse località lungo il tragitto, coinvolgendo numerosi ciclisti e squadre partecipanti. La corsa è seguita in diretta tramite vari mezzi di comunicazione.

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