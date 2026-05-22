Il Giro d’Italia torna a Milano dopo 5 anni | circuito cittadino di 16 km ecco le strade chiuse

Domenica il Giro d’Italia torna a Milano, dopo cinque anni, per la quindicesima tappa della corsa. La partenza sarà da Voghera intorno alle 13, e il percorso prevede un circuito cittadino di circa 16 chilometri. Per l’occasione, alcune strade della città saranno chiuse al traffico durante il passaggio dei ciclisti, che attraverseranno diverse zone centrali. La tappa si concluderà nel capoluogo lombardo, con un arrivo in una zona ancora da definire.

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Milano – Dopo cinque anni di assenza, domenica il Giro d’Italia tornerà a percorrere le strade di Milano per la 15esima tappa della Corsa Rosa, che partirà da Voghera intorno alle 13.40 per arrivare sul traguardo di corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Per la 90esima volta una tappa del Giro avrà il suo traguardo in città, a dimostrazione del profondo legame tra Milano e la corsa che proprio nel capoluogo lombardo ha visto iniziare la sua storia con la prima edizione del 1909. Il circuito cittadino. Domenica i ciclisti percorreranno per q uattro volte un circuito che coinvolgerà la parte sud ed est della città, facendo il loro ingresso a Milano da via della Chiesa Rossa verso le 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Giro d’Italia torna a Milano dopo 5 anni: circuito cittadino di 16 km, ecco le strade chiuse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fabrizio Corona in procura a Milano dopo la denuncia di Signorini Sullo stesso argomento Leggi anche: Tutte le strade chiuse a Milano per il giro d’Italia Giro d’Italia, ecco il piano viabilità: strade chiuse e trasporti modificatiL'attesa per il passaggio della carovana rosa cresce, ma con essa arrivano anche le necessarie restrizioni alla circolazione. Giro d'Italia 2026'da 12. etab?n ilk 10'u. #giro109tr #giroditalia x.com Dopo aver guardato il Giro d'Italia per tutta la settimana, dovevo proprio costruire un paese di montagna italiano... reddit Il Giro d’Italia torna a Milano dopo 5 anni: circuito cittadino di 16 km, ecco le strade chiuseDomenica 24 maggio la Corsa Rosa entrerà nel capoluogo lombardo da via della Chiesa Rossa intorno alle 15.30, la tappa della si concluderà in corso Venezia verso le 17. Al Vigorelli eventi prima e dop ... ilgiorno.it Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it