Oggi, domenica 24 maggio, le strade di Milano sono state chiuse al traffico per la 15esima tappa del Giro d’Italia, con arrivo nel capoluogo lombardo. La corsa, partita da Voghera intorno alle 13, ha comportato deviazioni delle linee di trasporto pubblico e divieti di sosta e circolazione nelle zone interessate. La chiusura delle strade è rimasta in vigore per tutta la durata dell’arrivo dei ciclisti.

Oggi, domenica 24 maggio, il Giro d’Italia arriva a Milano per la 15esima tappa della Corsa Rosa 2026, che parte da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Una giornata speciale per gli appassionati di ciclismo, che però inevitabilmente influirà sul traffico e sulla viabilità cittadina. Tutte le vie interessate dal circuito sono infatti chiuse dalle ore 11.30 di domenica, fino alla fine della corsa ciclistica prevista alle ore 18, con divieto di transito a tutti i veicoli lungo il percorso e di attraversamento delle intersezioni. A partire dalle ore 18 di sabato 23 maggio, fino al termine della gara, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, oggi la tappa con arrivo a Milano: le strade chiuse, le deviazioni delle linee Atm e i divieti di domenica 24 maggio

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