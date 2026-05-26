Giro d' Italia | è ancora Vingegaard-Piganzoli show
Nella tappa Bellinzona-Carì del Giro d'Italia, ancora protagonisti Vingegaard e Piganzoli. La corsa ha aperto la terza e ultima settimana della competizione. I due ciclisti hanno mantenuto il loro ruolo di leader, mentre gli altri concorrenti cercano di ridurre il distacco. La gara si è svolta senza cambiamenti significativi nelle posizioni di testa. La tappa ha visto un percorso impegnativo con salite e discese, ma Vingegaard e Piganzoli sono rimasti in evidenza fino alla conclusione.
E' ancora Vingegaard-Piganzoli show al Giro d'Italia nella tappa odierna, la Bellinzona-Carì, che ha inaugurato la terza e ultima settimana del Giro d'Italia.Il pokerSulla salita decisiva, lunga quasi 12 chilometri, Piganzoli è stato, ancora una volta, “l'ultimo uomo” della Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
GIRO D'ITALIA 2026 - DUEL AU GÉNÉRAL ! Jonas Vingegaard SURPASSE Felix Gall et remporte l'étape 9
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