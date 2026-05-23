Giro d' Italia | Piganzoli lancia Vingegaard e rientra in top ten

Davide Piganzoli si è distinto nella tappa Aosta-Pila del Giro d'Italia, arrivando tra i protagonisti e contribuendo a portare il corridore Vingegaard in top ten della classifica generale. La sua performance segue il terzo posto ottenuto al Corno alle Scale e conferma la sua presenza di rilievo nella corsa, che prosegue con diverse tappe ancora da disputare. Piganzoli corre con la squadra Visma Lease a Bike.

Ancora una grande prova di Davide Piganzoli al Giro d'Italia: il ciclista valtellinese della Visma Lease a Bike, infatti, dopo il terzo posto al Corno alle Scale è stato tra gli assoluti protagonisti anche oggi, nella tappa Aosta-Pila, terzo arrivo in salita della corsa rosa 2026.L'ultima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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