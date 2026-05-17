Giro d’Italia 2026 Vingegaard colpisce ancora a Corno alle Scale | Piganzoli sorprende Pellizzari crolla

La prima settimana del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con una nuova vittoria di Jona Vingegaard sulla salita di Corno alle Scale. Durante la tappa, un corridore ha sorpreso gli altri passando in testa, mentre un altro atleta ha subito un calo di prestazioni. La corsa si è svolta tra diverse variazioni di ritmo e momenti di tensione lungo il percorso. La gara ha coinvolto numerosi ciclisti, con alcune sorprese e cambiamenti nelle posizioni di classifica.

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