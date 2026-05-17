Giro d’Italia 2026 Vingegaard colpisce ancora a Corno alle Scale | Piganzoli sorprende Pellizzari crolla
La prima settimana del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con una nuova vittoria di Jona Vingegaard sulla salita di Corno alle Scale. Durante la tappa, un corridore ha sorpreso gli altri passando in testa, mentre un altro atleta ha subito un calo di prestazioni. La corsa si è svolta tra diverse variazioni di ritmo e momenti di tensione lungo il percorso. La gara ha coinvolto numerosi ciclisti, con alcune sorprese e cambiamenti nelle posizioni di classifica.
La prima settimana del Giro d’Italia 2026 si chiude con un’atra dimostrazione di forza di Jona Vingegaard. Il danese della Visma Lease a Bike conquista in solitaria la nona tappa con arrivo a Corno alle Scale, centrando il secondo successo personale in questa Corsa Rosa. La maglia rosa resta sulle spalle di Alfonso Eulalio, mentre per Giulio Pellizzari arriva una giornata complicatissima. La tappa si accende subito con una fuga numerosa, nella quale entrano ta gli altri Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Einar Rubio, Mattia Bais e Davide Ballerini. Il gruppo, però, non concede troppo margine e tiene gli attaccati sempre controllo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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