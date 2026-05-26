Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Ciccone prova a insidiare Vingegaard Gran duello in salsa ciclamino

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo in salita a Carì, si sono disputate le classifiche. Ciccone ha tentato di avvicinarsi a Vingegaard, che guidava la graduatoria generale. La tappa ha visto un confronto tra i due, con Ciccone che ha cercato di ridurre lo svantaggio. La classifica ciclamino è stata aggiornata in vista delle ultime tappe. La gara si è conclusa con la vittoria di uno dei due in quella fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva l’attesissimo arrivo in salita di Carì e ha regalato il copione ormai abituale: attacco solitario del danese Jonas Vingegaard quando mancavano sei chilometri al traguardo, nessuno che gli resiste e quarta vittoria (ha sempre avuto la meglio quando si è andati in quota). Il due volte vincitore del Tour de France indossa la maglia rossa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa. Con una fuga da lontano, Giulio Ciccone ha fatto un buon bottino di punti e ora proverà a insidiare il nordico nella lotta per la sempre ambita maglia azzurra. L’ecuadoriano... 🔗 Leggi su Oasport.it

giro d8217italia 2026 tutte le classifiche ciccone prova a insidiare vingegaard gran duello in salsa ciclamino
© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone prova a insidiare Vingegaard. Gran duello in salsa ciclamino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

Video GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard padrone di maglia, Magnier resta in ciclaminoDurante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, i ciclisti sono arrivati in salita a Corno alle Scale, con Jonas Vingegaard che ha concluso in prima...

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier difende la ciclamino, Vingegaard miglior scalatoreDurante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, gli atleti hanno affrontato due salite di terza categoria, che hanno portato a una selezione tra...

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Giro d’Italia 2026, Tappa 9: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d’Italia 2026, Tappa 10: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosaLa Corsa Rosa, dopo l’ultima sosta del lunedì, prosegue con una frazione di montagna lunga 113 chilometri e tutta in territorio svizzero. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Jonas Vingegaard. tg24.sky.it

giro d italia 2026Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone prova a insidiare Vingegaard. Gran duello in salsa ciclaminoLa sedicesima tappa del Giro d'Italia 2026 proponeva l'attesissimo arrivo in salita di Carì e ha regalato il copione ormai abituale: attacco solitario del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web