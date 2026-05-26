Durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo in salita a Carì, si sono disputate le classifiche. Ciccone ha tentato di avvicinarsi a Vingegaard, che guidava la graduatoria generale. La tappa ha visto un confronto tra i due, con Ciccone che ha cercato di ridurre lo svantaggio. La classifica ciclamino è stata aggiornata in vista delle ultime tappe. La gara si è conclusa con la vittoria di uno dei due in quella fase.

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva l’attesissimo arrivo in salita di Carì e ha regalato il copione ormai abituale: attacco solitario del danese Jonas Vingegaard quando mancavano sei chilometri al traguardo, nessuno che gli resiste e quarta vittoria (ha sempre avuto la meglio quando si è andati in quota). Il due volte vincitore del Tour de France indossa la maglia rossa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa. Con una fuga da lontano, Giulio Ciccone ha fatto un buon bottino di punti e ora proverà a insidiare il nordico nella lotta per la sempre ambita maglia azzurra. L’ecuadoriano... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone prova a insidiare Vingegaard. Gran duello in salsa ciclamino

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GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

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Felix Gall predicts a decisive day in Giro d’Italia 2026, with Visma likely to control the break as the climb to Carè shapes the GC battle. He notes a potential podium fight for himself, while Jonas Vingegaard remains a step above the rest. Read more: x.com

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