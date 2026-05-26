Durante la tappa 16 del Giro d'Italia 2026, disputata interamente in Svizzera nel Canton Ticino, il ciclista ha vinto la quarta tappa consecutiva, consolidando la leadership. Un altro atleta ha concluso la tappa in fondo alla classifica, evidenziando le difficoltà affrontate. La corsa si è svolta su un percorso caratterizzato da salite e discese, con numerosi passaggi tra paesaggi montani e zone di campagna.

Carì (Svizzera), 26 maggio 2026 - La tappa 16 del Giro d'Italia 2026 si snoda interamente in Svizzera e in particolare nel Canton Ticino. Si tratta di una frazione breve ed esplosiva, che si infiamma sull'ascesa finale verso Carì. Tira inizialmente la Red Bull-Bora-Hansgrohe e sembra l'antipasto di un'azione interessante dei suoi, ma proprio Giulio Pellizzari ne fa subito le spese, andando definitivamente alla deriva. Questa Corsa Rosa non è quella del marchigiano, mentre è ormai sempre più nelle salde mani di Jonas Vingegaard, che a 6,6 km dallo scollinamento attacca e fa il vuoto, andando a calare il poker di vittorie, tra l'altro tutte in salita, dopo i successi già a referto tra Blockhaus, Corno alle Scale e Pila: questo però è il primo acuto del danese in maglia rosa, voluto e preannunciato già nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, tappa 16: Vingegaard cala il poker. Pellizzari a picco. La classifica

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GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

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