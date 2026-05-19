Classifica Giro d’Italia 2026 decima tappa | Pellizzari coriaceo a cronometro! Eulalio difende la rosa Vingegaard sottotono
La decima tappa del Giro d’Italia 2026 si è disputata lungo un percorso di 42 km pianeggianti tra Viareggio e Massa, ed è stata l’unica cronometro individuale di questa edizione. I corridori si sono sfidati su un tracciato che ha messo in evidenza le capacità di resistenza e velocità, con alcuni atleti che hanno mostrato miglioramenti rispetto alle prove precedenti. La prova ha visto protagonisti atleti di diverse squadre, con alcuni in difficoltà e altri in grado di mantenere un buon ritmo lungo tutto il percorso.
L’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026 ha messo a durissima prova gli uomini che puntano ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine, regalando grande spettacolo lungo i 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa. La prova contro il tempo ha stravolto la classifica generale, sorprendendo anche per alcuni valori espressi sulle strade toscane, con alcuni corridori al di sotto delle aspettative e alcuni che hanno saputo esaltarsi nell’insidioso esercizio contro le lancette. Il danese Jonas Vingegaard ha pagato addirittura tre minuti di distacco da Filippo Ganna (dominatore assoluto del due volte Campione del Mondo di specialità) e non è riuscito a conquistare la maglia rosa, difesa in maniera coriacea da un sempre più garibaldino Afonso Eulalio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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