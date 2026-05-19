Classifica Giro d’Italia 2026 decima tappa | Pellizzari coriaceo a cronometro! Eulalio difende la rosa Vingegaard sottotono

La decima tappa del Giro d’Italia 2026 si è disputata lungo un percorso di 42 km pianeggianti tra Viareggio e Massa, ed è stata l’unica cronometro individuale di questa edizione. I corridori si sono sfidati su un tracciato che ha messo in evidenza le capacità di resistenza e velocità, con alcuni atleti che hanno mostrato miglioramenti rispetto alle prove precedenti. La prova ha visto protagonisti atleti di diverse squadre, con alcuni in difficoltà e altri in grado di mantenere un buon ritmo lungo tutto il percorso.

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