Giro d'Italia 2026 oggi in TV 16ª tappa Bellinzona-Carì | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti
La 16ª tappa del Giro d’Italia, da Bellinzona a Carì, si svolge oggi in Svizzera e sarà trasmessa in diretta sulla Rai. La corsa vede protagonisti gli scalatori, con il danese Vingegaard tra i favoriti. La tappa comprende un percorso impegnativo che mette alla prova i ciclisti in quota. Gli appassionati possono seguirla anche in streaming. La gara si svolge interamente nel territorio svizzero, con salite che rappresentano una sfida importante per i partecipanti.
Gli scalatori tornano in scena per la 16esima tappa del Giro d'Italia, corsa tutta in Svizzera: Vingegaard è tra i favoriti, diretta tv in chiaro sulla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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