La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà mercoledì 27 maggio, partendo da Cassano d’Adda e arrivando ad Andalo dopo 202 chilometri. La corsa attraverserà diverse località e vie lungo il percorso, coinvolgendo i paesi interessati. La tappa prosegue l’evento ciclistico di quest’anno, con una distanza significativa che richiederà attenzione ai dettagli del tracciato. Nessuna modifica o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle strade interessate.

L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 27 maggio 2026, quando si disputerà la diciassettesima tappa, che prevede la partenza da Cassano d’Adda e l’arrivo ad Andalo dopo 202 km. Sarà una tappa che si snoderà tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Vaprio d’Adda, Verdello, Urgnano, Ghisalba, Palosco, Palazzolo sull’Oglio, Grumello del Monte, Sarnico, Paratico, Iseo, Passo dei Tre Termini, Polaveno, Ponte Zanano, Gardone Val Trompia, Brozzo, Lodrin, Cocca di Lodrino, Casto, Nozza, Vestone, Anfo, Ponte Caffaro, Ca’ Rossa, Condino, Creto, Roncone, Tione, Preone, Stenico, San Lorenzo Dorsino, Nembia, Molveno, Lever, Santel e Cavedago. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cassano d’Adda-Andalo, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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