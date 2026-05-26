Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha allungato notevolmente il suo vantaggio in classifica generale, mantenendo un ritmo superiore agli altri corridori. La classifica aggiornata vede il danese in testa, con un margine consistente. Nel frattempo, Pellizzari ha avuto una prestazione sottotono, perdendo terreno rispetto ai leader. La corsa continua con Vingegaard in posizione di vantaggio.

Jonas Vingegaard non ha rivali. Sulla dura salita svizzera di Carì, la Maglia Rosa della Visma Lease a Bike sferra un attacco a 6 km dal traguardo che polverizza il gruppo. Si tratta del quarto successo di tappa per il danese, che allunga in classifica e mette una seria ipoteca sul Giro di quest’anno. Felix Gall chiude secondo a 1’09” e conserva il secondo posto, ma il gap sale a 4’03”: un abisso in vista delle ultime frazioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, la nuova classifica generale: Vingegaard scappa via, male Pellizzari

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Felix Gall predicts a decisive day in Giro d’Italia 2026, with Visma likely to control the break as the climb to Carè shapes the GC battle. He notes a potential podium fight for himself, while Jonas Vingegaard remains a step above the rest. Read more: x.com

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