Il ciclista Vingegaard ha dichiarato di sentirsi sempre meglio e di essere molto felice, dopo aver conquistato la sua quarta vittoria in questa edizione del Giro d’Italia 2026. La sua affermazione arriva mentre il team si prepara per le prossime tappe, con il corridore che spera di indossare ancora la maglia rosa. La gara prosegue con intensità, e il ciclista si mostra determinato a mantenere la posizione di leadership.

Carì (Svizzera), 26 maggio 2026 - Voleva almeno una tappa in maglia rosa dopo averne vinte già 3 con la casacca della sua Visma-Lease a Bike e la maglia azzurra tra Blockhaus, Corno alle Scale e Pila: detto fatto, perché Jonas Vingegaard di questo Giro d'Italia 2026 è re a tal punto quasi da dettare lui le regole. A Carì, al termine della tappa 16, quella interamente in Svizzera, arrivano il quarto sigillo totale e l'ennesima ipoteca alla vittoria finale. Le dichiarazioni di Vingegaard. Merito di uno scatto, quasi una 'semplice' progressione, a 6,6 km dallo scollinamento, dopo l'impulso di un Davide Piganzoli che intanto, a fari spenti,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, la gioia di Vingegaard: "Mi sento sempre meglio. Sono molto felice"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIRO D'ITALIA 2026 - Groupama-FDJ United SE RATE, Alberto Bettiol en PROFITE et remporte l'étape 13

Notizie e thread social correlati

Alessandro Pinarello: “Sono molto felice, spero di fare ancora meglio al Giro d’Italia”Alessandro Pinarello si è mostrato soddisfatto dopo la sua prestazione al Gran Camiño 2026.

Jonas Vingegaard: “Mi sento sempre meglio ed è importante in vista di quello che arriverà questa estate”Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha dichiarato di sentirsi sempre meglio e di considerare questa condizione importante in vista delle gare estive.

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Giro d’Italia 2026, Tappa 9: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d’Italia 2026, Tappa 15: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

Felix Gall predicts a decisive day in Giro d’Italia 2026, with Visma likely to control the break as the climb to Carè shapes the GC battle. He notes a potential podium fight for himself, while Jonas Vingegaard remains a step above the rest. Read more: x.com

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 16: Bellinzona > Carì reddit

Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosaLa Corsa Rosa, dopo l’ultima sosta del lunedì, prosegue con una frazione di montagna lunga 113 chilometri e tutta in territorio svizzero. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Jonas Vingegaard. tg24.sky.it

Giro d’Italia 2026, la classifica generale dopo Carì: Vingegaard vola, Pellizzari crollaLa sedicesima tappa del Giro d'Italia 2026, con larrivo in salita a Carì, in Svizzera, ha scosso le posizioni di vertice della classifica generale ... giroditalia.it