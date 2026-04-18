Alessandro Pinarello | Sono molto felice spero di fare ancora meglio al Giro d’Italia

Alessandro Pinarello si è mostrato soddisfatto dopo la sua prestazione al Gran Camiño 2026. Il ciclista ha espresso il desiderio di migliorare ulteriormente nelle prossime gare, commentando con entusiasmo il risultato ottenuto. La giornata ha visto il corridore protagonista su un percorso impegnativo, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo presenti alla competizione. La sua partecipazione ha contribuito a rendere il evento di rilievo nel calendario sportivo.

È stata indubbiamente la giornata di Alessandro Pinarello sulle strade del O Gran Camiño 2026. Nella quinta ed ultima tappa dell’edizione numero cinque della corsa a tappe spagnola, il corridore classe 2003 ha conquistato la sua prima vittoria da professionista nel World Tour, battendo sul traguardo di Monte Trega il norvegese Jørgen Nordhagen ed il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG). Il corridore della NSN Cycling Team, in virtù di questo successo, si piazza anche in terza posizione nella classifica generale finale. Il successo finale è andato invece ad uno dei favoriti della vigilia, Adam Yates, che prosegue così il suo avvicinamento alla Corsa Rosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandro Pinarello: “Sono molto felice, spero di fare ancora meglio al Giro d’Italia” Notizie correlate Alessandro Pinarello e la sua crescita. Dalla top-10 alla Tirreno al sogno Giro d’ItaliaNuova puntata di Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo internazionale Ospite di oggi Alessandro Pinarello, giovane talento classe 2003... Maignan: "Rinnovo? Molto molto felice. Sono ancora qui, forza Milan!"Le prime parole del portiere francese Mike Maignan dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 con il Milan. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Romeo piazza la stoccata, Pinarello è secondo: rivivi l'arrivo a Padrón; Errore di classifica in O Gran Camiño, si scopre che il nuovo leader è Pinarello, non Nordaghen; O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova; O GRAN CAMIÑO. ROMEO STACCA TUTTI, BEL SECONDO POSTO DI PINARELLO CHE È IL NUOVO LEADER. Alessandro Pinarello: Sono molto felice, spero di fare ancora meglio al Giro d’ItaliaÈ stata indubbiamente la giornata di Alessandro Pinarello sulle strade del O Gran Camiño 2026. Nella quinta ed ultima tappa dell'edizione numero cinque ... oasport.it Alessandro Pinarello firma un capolavoro nell’ultima tappa di O Gran Camiño. Classifica ad Adam YatesAveva dato una dimostrazione di forza importante alla Tirreno-Adriatico, trovando la top-10 in classifica generale. La condizione è rimasta eccellente ed ... oasport.it Guardate come è finita O Gran Camino: successo di Alessandro Pinarello, che si ferma a pochi secondi dal record di scalata di Vingegaard. Link nel primo commento. facebook 𝐂𝐨𝐥𝐩𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐠𝐚! 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐀𝐝𝐚𝐦 𝐘𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐚 ‍️ Alessandro Pinarello mette il punto esclamativo su questa sua prima parte di stagione di alto spessore e con x.com