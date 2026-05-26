Jonas Vingegaard ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Bellinzona a Carì, conquistando la quarta vittoria di tappa. La frazione si è svolta in territorio svizzero. Piganzoli si conferma in classifica generale, mentre Pellizzari resta indietro.

C’è un solo padrone al Giro d’Italia 2026, è Jonas Vingegaard. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa imponendosi nella sedicesima frazione, ambientata tutta in terra svizzera, da Bellinzona a Carì. Il corridore della Visma Lease a Bike continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. Prima parte di gara, come preannunciato, a velocità altissime. Scatti e controscatti nei primi chilometri pianeggianti, poi, una volta entrati nel circuito con le salite di Torre e Leontica, sono andati via i corridori con gambe piene. Sono riusciti a fare la differenza Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates -XRG), Diego Ulissi ( XDS Astana), Einer Rubio (Team Movistar), Giulio Ciccone (Lidl – Trek) e Chris Harper (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard cannibale a Carì. Piganzoli si conferma, Pellizzari alla deriva

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard MANQUE le maillot rose sur le contre-la-montre, Ganna s'impose

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Felix Gall predicts a decisive day in Giro d’Italia 2026, with Visma likely to control the break as the climb to Carè shapes the GC battle. He notes a potential podium fight for himself, while Jonas Vingegaard remains a step above the rest. Read more: x.com

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