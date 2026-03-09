Congresso provinciale di Gioventù Nazionale | Travagli lascia Barile nuovo presidente

Domenica 8 marzo, presso il Palazzo della Racchetta, si è tenuto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale a Ferrara, il primo della stagione congressuale in Italia. Durante l’assemblea, Travagli ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente, mentre Barile è stato eletto nuovo presidente. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e militanti del movimento giovanile.

Si è svolto domenica 8 marzo, nella cornice di Palazzo della Racchetta, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta Italia di questa stagione congressuale. L'evento ha visto la partecipazione di oltre cento persone tra giovani militanti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. Ha aperto le danze Alessandro Balboni (vicesindaco di Ferrara ed Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale). A seguire il momento di dibattito prima della fase congressuale vera e propria per discutere del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. A discutere le ragioni del sì alcuni esponenti di altre realtà giovanili, tra cui...