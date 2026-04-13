Gioventù Nazionale Terni Giovanni Alunni Pistoli eletto presidente provinciale

Ieri a Terni si è tenuto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale presso l’Hotel de Paris. Al termine della riunione, è stato eletto presidente provinciale Giovanni Alunni Pistoli, che assumerà la guida del movimento giovanile nel territorio. La nomina è stata comunicata ufficialmente al termine dei lavori congressuali.

Si è svolto ieri a Terni, presso l’Hotel de Paris, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale. Al termine dei lavori è stato eletto presidente provinciale Giovanni Alunni Pistoli, che guiderà il movimento giovanile nel territorio ternano.Con l’elezione di Alunni Pistoli si chiude il fine.🔗 Leggi su Ternitoday.it Congresso provinciale di Gioventù Nazionale: Travagli lascia, Barile nuovo presidenteSi è svolto domenica 8 marzo, nella cornice di Palazzo della Racchetta, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta... Gioventù Nazionale di Perugia, eletta la nuova presidente provinciale e il coordinamento: tutti i nomiNella giornata di sabato al Park Hotel di Ponte San Giovanni si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento...