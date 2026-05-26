Giovedì la conferenza stampa di Un' Estate da BelvedeRe
La conferenza stampa di Un’Estate da Belvedere si svolgerà giovedì 28 maggio alle 12 nella sala congressi del Belvedere di San Leucio, a Caserta. Verrà presentata l’undicesima edizione dell’evento.
Si terrà giovedì 28 maggio alle 12 presso la sala congressi del Belvedere di San Leucio, a Caserta, la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere. Il festival, in programma dall’8 giugno al 21 settembre 2026, porterà in due luoghi iconici della città –. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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