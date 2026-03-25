Un’Estate da Belvedere Kid Yugi in concerto alla Reggia di Caserta

Un’Estate da Belvedere, il festival organizzato sotto la direzione di Massimo Vecchione, ospiterà il rapper tarantino Kid Yugi in concerto. L’artista, noto per aver accumulato oltre 2,5 miliardi di stream, si esibirà presso la Reggia di Caserta. L’evento si inserisce nel calendario della manifestazione e prevede l’ingresso al pubblico.

Kid Yugi, il rapper tarantino con oltre 2 miliardi e mezzo di stream, si esibirà al festival Un'Estate da Belvedere, diretto da Massimo Vecchione. Kid Yugi torna in concerto a Caserta, domenica 5 luglio 2026. Il rapper tarantino si esibirà in piazza Carlo di Borbone davanti alla maestosa Reggia di Caserta, all’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere” diretto da Massimo Vecchione, dove è già stato protagonista nel 2024 di un concerto sold out. Dopo due anni ritorna stavolta per portare dal vivo “Anche gli eroi muoiono”, certificato disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. A seguito del... 🔗 Leggi su 2anews.it

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