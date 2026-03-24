Il rapper tarantino sarà protagonista di un concerto domenica 5 luglio in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. L’evento fa parte dell’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”, diretto da Massimo Vecchione. Kid Yugi ha già partecipato in passato alla stessa manifestazione nel 2024. La serata si svolgerà all’aperto, con ingresso gratuito.

Kid Yugi torna in concerto a Caserta, domenica 5 luglio. Il rapper tarantino si esibirà in piazza Carlo di Borbone davanti alla maestosa Reggia di Caserta, all’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere” diretto da Massimo Vecchione, dove è già stato protagonista nel 2024 di un concerto ‘sold out’. Dopo due anni ritorna stavolta per portare dal vivo “Anche gli eroi muoiono”, certificato disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. A seguito del grande successo riscontrato dal suo primo tour nei palasport con diversi concerti già ‘sold out’, Kid Yugi annuncia adesso le date di “Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour”, la tournée estiva nei principali festival italiani che partirà il 5 giugno da Bellinzona in Svizzera. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Kid Yugi alla Reggia di Caserta per Un'Estate da Belvedere

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