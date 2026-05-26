Giovanni De Cristofaro nuovo presidente di Adiconsum

Giovanni De Cristofaro è stato nominato presidente nazionale di Adiconsum. È professore ordinario di diritto privato all’Università di Ferrara e si occupa di diritto dei consumatori.

Il professore Giovanni De Cristofaro, ordinario di diritto privato all’Università di Ferrara ed esperto di diritto dei consumatori, è il nuovo presidente nazionale di Adiconsum. Nato a Brescia nel 1971, De Cristofaro è considerato uno dei principali studiosi italiani del Codice del Consumo e del diritto privato europeo. Nel corso della carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi all’Università di Ferrara, tra cui quello di direttore del dipartimento di Giurisprudenza. Con lui entrano nell’ufficio di presidenza anche Ewa Blasik e Paolo Acciai. Adiconsum ha ringraziato il presidente uscente Carlo De Masi e la precedente segreteria per il lavoro svolto negli anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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