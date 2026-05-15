La Fondazione Premio Napoli dovrà trovare un nuovo presidente dopo l'annunciato addio di Maurizio de Giovanni

La Fondazione Premio Napoli si trova a dover eleggere un nuovo presidente in seguito all'annuncio di dimissioni di Maurizio de Giovanni. Il sindaco della città è incaricato di effettuare la nomina e sono circolati alcuni nomi come possibili candidati, tra cui quelli di Roberto Saviano, Viola Ardone e alcuni docenti universitari. La scelta del successore diventa ora una delle priorità per il futuro della fondazione. La nomina dovrà essere ufficializzata nelle prossime settimane.

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