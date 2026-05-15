La Fondazione Premio Napoli dovrà trovare un nuovo presidente dopo l'annunciato addio di Maurizio de Giovanni
La Fondazione Premio Napoli si trova a dover eleggere un nuovo presidente in seguito all'annuncio di dimissioni di Maurizio de Giovanni. Il sindaco della città è incaricato di effettuare la nomina e sono circolati alcuni nomi come possibili candidati, tra cui quelli di Roberto Saviano, Viola Ardone e alcuni docenti universitari. La scelta del successore diventa ora una delle priorità per il futuro della fondazione. La nomina dovrà essere ufficializzata nelle prossime settimane.
Il sindaco Manfredi dovrà nominare un successore: tra i papabili circolano i nomi di Roberto Saviano, Viola Ardone e alcuni docenti universitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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